NAM: Geen Gronings gas meer nodig als stikstoffabriek nodig is, ook niet als backup

nieuws

Foto: 350 via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Volgens de NAM kan de gaswinning in Groningen nog dit jaar gewoon helemaal stoppen, zodra de stikstoffabriek in Zuidbroek in gebruik is genomen en de gasopslag bij Grijpskerk gereed is. Dat meldt het Algemeen Dagblad vrijdagochtend.

Na de aankondiging van minister Blok dat er dit jaar waarschijnlijk twee keer zoveel gas nodig is uit het Groningenveld dan voorzien, stelt de NAM de instructies van het ministerie af te wachten.

Tegelijkertijd stelt de NAM dat (als de stikstofinstallatie van GTS in Zuidbroek operationeel is) de gasproductie in Groningen niet meer nodig is. Ook niet als back-up, want dat is volgens de maatschappij ‘onwenselijk en onnodig voor de mensen in Groningen’. Volgens de NAM is de onderbouwing van de leveringszekerheid van minister Blok dan ook ’te conservatief’.