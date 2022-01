Muziektherapie voor mensen met coronaklachten

nieuws

Foto: Kevin van der Laan

Na een coronabesmetting kunnen de naweeën zich soms nog erg lang uiten. Bijvoorbeeld kortademigheid en vermoeidheid. Mirjam Terpstra en logopediste en bijna afgestudeerd als muziektherapeut en komt met een speciale cursus voor deze doelgroep.

Onder de noemer Ademnood gaat Terpstra aan de slag met de zangcursus voor ex-coronapatiënten. Ze hoopt vooral te helpen bij problemen met zaken als ademhaling en spierspanning.

“Met muziektherapie maak je gebruik van muziek. Op allerlei vlakken werk je met muziek aan de problemen die je hebt. De doelgroep waar ik het nu over heb, die mensen komen voornamelijk problemen tegen met de ademhaling. Een onderdeel van muziektherapie is zingen en door te zingen ben je bezig met je ademhaling”, zei Terpstra zaterdag in Haren Doet op OOG Radio.

Ervaring met mensen die een coronabesmetting door hebben gemaakt heeft Terpstra inmiddels ruimschoots. “Ik ben nu twee jaar bezig met het behandelen van mensen met corona. Ik zing zelf ook graag, dus alles wat daarbij hoort fascineert mij sowieso al. Hoe het kan. Dat is de grote vraag. Het is ook wel schrijnend om te zien vind ik en elk verhaal is ook anders. Ik sta zelf ook nog voor veel vragen, zoals andere bijvoorbeeld fysiotherapeuten en paramedici in mijn omgeving ook.”

Onder meer door samenwerking met andere disciplines wil ze mensen ook samenbrengen. “Dat is eigenlijk ook het doel van deze cursus.”

De cursus gaat op 24 maart van start in Haren en biedt ruimte voor maximaal acht personen. Aanmelden kan bij Mirjam zelf.

Luister het gesprek uit Haren Doet van 22 januari hier terug: