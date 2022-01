Mondkapjeswissel in Martini Ziekenhuis verloopt soepel

nieuws

Foto via Martini Ziekenhuis

Hoewel de volgorde tijdens de ‘mondkapjeswissel’ nog niet altijd gaat zoals het Martini Ziekenhuis het graag ziet, is het ziekenhuis blij hoe de invoering van de verplichting op het dragen van een medisch mondmasker tot nu toe verloopt.

Eind december deden de twee Groninger ziekenhuizen de consumentenmondkapjes al in de ban. Afgelopen vrijdag bracht ook het kabinet een advies uit om op plekken met veel contact een mondneusmasker van het type II-R te dragen.

In het Martini Ziekenhuis komen patiënten en bezoekers binnen met een eigen mondkapje en krijgen bij de ingang een medisch mondneusmasker uitgereikt om op te zetten.

“Het is hierbij belangrijk je eigen mondkapje af te doen, daarna je handen te desinfecteren en een nieuw medisch mondneusmasker op te zetten”, vertelt Ellen Witteman, Unithoofd receptie van het Martini Ziekenhuis, op de website van het ziekenhuis. “We zien dat deze volgorde in de praktijk nog niet altijd goed gaat. Maar we zijn blij dat het verder erg soepel verloopt bij de ingang.”