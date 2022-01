Minister: Gaskraan Groningen moet veel verder open dan gepland

nieuws

Volgens het kabinet is het opschroeven van de gaswinning nodig om twee redenen. De stikstoffabriek in Zuidbroek wordt later in gebruik genomen dan gepland, waardoor het hoogcalorische gas uit het buitenland niet kan worden gebruikt in Nederlandse huishoudens. Ook kunnen de gasopslagen bij Norg en Grijpskerk hierdoor niet op tijd worden gevuld.

De twee reden is de gasvraag uit Duitsland. Onze oosterburen hebben 1,1 miljard kuub meer nodig dan verwacht, omdat energiebesparende maatregelen niet goed genoeg blijken te werken. Ook hebben de oosterburen zelf te weinig laagcalorisch gas gewonnen.

Volgens Blok blijft dit gasjaar, dat loopt van oktober 2021 tot en met september 2022, het laatste ‘normale’ gasjaar voor het Groningenveld. De afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld ligt nog steeds op schema, aldus de demissionaire minister. Blok verwacht vanaf halverwege 2022 geen gas meer nodig te hebben uit het Groningenveld, zolang de weersomstandigheden goed blijven.

Wel heeft Blok, vanwege deze tegenvallers, aan TNO (de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) gevraagd om een aanvulling te maken op een eerder risicorapport rond aardbevingen in het gebied. Pas na een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen gaat het kabinet definitief beslissen over de gaswinning.