Mini-apk voor kinderfietsen: “Kapotte fietsjes zijn welkom zodat ik ze kan repareren”

Foto: Ellen Beck

Kinderen weer veilig over straat laten fietsen. Dat is het doel van een bijzonder project dat afgelopen week in de Oosterparkwijk is gestart.

“Afgelopen dinsdag ben ik begonnen”, vertelt Hamid Bourakba enthousiast. Bourakba is geboren in Marokko, getogen in Rotterdam en verblijft nu al weer heel wat jaren in Groningen. Het project borduurt voort op een initiatief dat in 2014 startte waarbij WerkPro stadsbreed fietsjes van kinderen veilig ging maken. Dit gebeurde rond het thema armoede. “Dit project is een aantal jaren geleden gestopt. Een tijdje geleden is op het Oude Politiebureau in de Oosterparkwijk het idee ontstaan om dit in deze wijk weer op te pakken. Afgelopen dinsdag was de eerste dag.”

Veiligheid verbeteren

De fietsen worden gerepareerd in de JOP aan de Klaprooslaan. “Ik ben op dinsdag en vrijdag geopend van 14.30 tot 16.00 uur. Op dinsdag kwam er één kindje langs, gisteren had ik al vier bezoekers. En ze waren ontzettend blij. Kijk, het gaat echt om het veiliger maken van de fietsen. Gisteren kwam er een jongetje dat geen fietsbel had. Dan plaats ik een nieuwe fietsbel. Maar ik plaats ook lampjes zodat ze goed zichtbaar zijn, ik vervang binnen- en buitenbanden en ik kan kapotte zadeltjes vervangen of vastzetten.”

Hamid plaatst een nieuwe fietsbel. Foto: Ellen Beck

“Het maakt mij heel blij”

Het project is bedoeld voor alle kinderen uit de Oosterparkwijk. “Zodat zij veilig de straat op kunnen. Als het gaat om hele ingewikkelde werkzaamheden, bijvoorbeeld problemen met accu’s in elektrische fietsen, dan moeten ze echt naar een ander adres.” Hamid voert de werkzaamheden uit samen met Bas. “Het is een basisbaan van de gemeente. Ter voorbereiding hierop heb ik een aantal weken meegelopen bij een fietsenwinkel in de binnenstad. En het is ontzettend leuk om te doen. Het maakt mij heel blij.”

Vertraging

Eigenlijk zou het project afgelopen herfst al starten. “In september merk je al duidelijk dat de dagen beginnen te korten. Het idee was om in die periode te beginnen, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Nu zijn we dan echt begonnen, en ik hoop dat veel kinderen de komende tijd de weg naar ons weten te vinden.”