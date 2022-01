Microbioloog UMCG: “Zorgelijke ontwikkeling, 25.000 positieve tests had ik nog niet verwacht”

nieuws

Foto: UMCG

Bijna 25.000 mensen die op één dag positief worden getest. Een nieuw dagrecord tijdens deze coronapandemie. Microbioloog Bert Niesters van het UMCG noemt het een zorgelijke ontwikkeling.

“Vandaag al bijna 25.000 positieve tests had ik nog niet verwacht”, reageert Niesters. “Ik had deze cijfers eerder aan het einde van de week verwacht. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Dit laat zien dat het virus hard rondgaat en dat de boostercampagne echt heel belangrijk is.”

Omikron

Oorzaak van het snel oplopende aantal besmettingen is de Omikron-variant, die veel besmettelijker is. Ook in andere West-Europese landen zorgt de variant er voor dat de dagelijkse besmettingscijfers door het dak gaan. In Frankrijk werden er woensdag 340.000 nieuwe besmettingen geconstateerd, in Ierland werden er door het ministerie van Volksgezondheid 17.656 nieuwe besmettingen geteld.

Weekgemiddelden

De verwachting is dat de besmettingscijfers ook op donderdag hoog uit zullen vallen. Traditiegetrouw vallen de cijfers op woensdag en donderdag altijd hoger uit. Epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht laat weten dat het daarom belangrijk is dat er naar weekgemiddelden gekeken gaat worden, waarbij afgewacht moet worden of de stijging daadwerkelijk in dit tempo door gaat zetten.