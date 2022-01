Met een dansmarathon zoveel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar blaaskanker

nieuws

Zoveel mogelijk geld inzamelen om onderzoek te kunnen doen naar blaaskanker. Dat is het doel van Robert Daling die op 21 mei een dansmarathon organiseert.

Hoi Robert! Hoe is het idee ontstaan?

“Bijna twee jaar geleden is mijn vrouw Albertje overleden aan de gevolgen van blaaskanker. Zij is slechts 45 jaar oud geworden. Op 1 november 2019 werd de diagnose bij haar gesteld, en op 26 februari, vier maanden later, heeft zij het aardse bestaan al moeten verlaten. Het probleem met blaaskanker is dat het vaak heel laat gediagnosticeerd wordt. En bij kanker is het nu eenmaal zo dat hoe sneller het wordt opgemerkt, hoe groter de overlevingskansen zijn. Kijk je naar de cijfers van 2020 dan ontdek je dat 3.000 mensen de diagnose blaaskanker kregen. Van hen kwamen er iets meer dan 1.300 te overlijden.”

En jij wilt de overlevingskansen vergroten …

“Nou, wat duidelijk is, is dat onderzoek naar blaaskanker ontzettend nodig is en ik heb besloten daar mijn steentje aan bij te willen dragen. Op zaterdag 21 mei organiseer ik een dansmarathon. Dit wordt gehouden in de topsporthal van het Alfa-college aan de Kluiverboom. De marathon vindt plaats van 10.00 tot 20.00 uur. En ik ben op zoek naar dansers en danseressen die daar aan mee willen doen. Dit weekend heb ik al diverse dansscholen aangeschreven, en ik heb verschillende andere contacten gelegd. Door dit artikel op OOG Tv hoop ik meer mensen te bereiken.”

De bedoeling is om zoveel mogelijk geld op te halen. Hoe wil je dat gaan organiseren …

“Dat gebeurt volgens een aloud principe. Op de basisschool heb je misschien wel eens meegedaan aan een sponsorloop. Zo gaat deze dansmarathon ook werken. Deelnemers gaan in hun eigen omgeving vragen of ze zich willen laten sponsoren. Het geld dat hiermee opgehaald wordt gaat volledig naar het goede doel. Aanmelden kan op mijn website. Daarnaast ben ik op zoek naar sponsoren waarmee ik de organisatiekosten kan betalen. Het kost namelijk best veel om alles te organiseren. Gelukkig reageren bedrijven heel goed, maar er is ruimte voor nog meer sponsoren.”

Iets zegt me dat het op zaterdag 21 mei niet dansen wordt in een lege hal …

“Nee. Je kent de topsporthal misschien wel. Eigenlijk is dat een hele koude hal met twee tribunes aan weerszijden. Daar willen we iets moois van maken. Een mooi decor met licht en geluid zodat er ook een mooie beleving is. We hopen ook dat mensen die komen ook de rest van de dag wat blijven hangen.”

Nu zijn er misschien mensen die zeggen, geweldig initiatief maar ik kan absoluut niet dansen. Kunnen deze mensen ook een steentje bijdragen?

“Absoluut. Mensen mogen ook giften geven om dit goede doel te ondersteunen. Er is niet een minimumbedrag dat gegeven moet worden. We kunnen niet in andermans portefeuille kijken. Daarom zeggen we, geef wat je kunt missen. En hopelijk kunnen we met alle bijdragen het onderzoek naar blaaskanker een geweldige boost geven.”

Meer informatie over de dansmarathon, het aanmelden en het doen van giften, vind je op deze website.