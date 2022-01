Melissa van Hoorn beoogd opvolger Nienke Homan als gedeputeerde

nieuws

Foto: GroenLinks Groningen

De Statenfractie van GroenLinks heeft Melissa van Hoorn voorgedragen als nieuwe gedeputeerde voor de provincie Groningen. Van Hoorn is daarmee de beoogde opvolger van Nienke Homan, die in december vertrok als gedeputeerde.

Van Hoorn is al sinds 2019 Statenlid in Groningen en was daarvoor lid van de steunfractie. Daarnaast was Van Hoorn binnen de GroenLinks-fractie vicefractievoorzitter en woordvoerder op onder andere de dossiers klimaatadaptatie, zoutwinning, Ring Zuid en diversiteit en inclusie. Ze werkte, naast haar politieke activiteiten, als leidinggevende bij onder andere Waterschap Noorderzijlvest en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe.

Volgens fractievoorzitter Hendri Meendering is de fractie van GroenLinks verheugd met de kandidatuur van Van Hoorn, ondanks het verlies van Homan. “Wij verliezen helaas een fijne fractiegenoot, maar Groningen krijgt er een gedreven en getalenteerde bestuurder bij”, aldus Meendering. “Melissa heeft zich in de afgelopen jaren gemanifesteerd als inhoudelijk krachtige politica en warme, verbindende persoon. Deze kwaliteiten maken haar in onze ogen geschikt om de provincie gereed te maken voor een groene toekomst. Als fractie hebben we er alle vertrouwen in dat Melissa gaat slagen in haar missie.”

Wanneer Van Hoorn wordt geïnstalleerd, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk gebeurd dat eind deze maand in een ingelaste Statenvergadering, maar misschien ook wel aan het begin van volgende maand.