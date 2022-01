Meer of minder flitsbezorgers?

Nog niet zo lang geleden ging de eerste flitsbezorger in Nederland van start. Sindsdien zijn er in allerlei steden bezorgdiensten verschenen die binnen tien tot twintig minuten de bestelde boodschappen bij klanten bezorgen. Gisteren maakte Jumbo bekend een samenwerking met Gorillas aan te gaan, één van de vier flitsbezorgers die nu in Nederland actief zijn.

In Groningen worden de verschillende bezorgdiensten volop gebruikt. Vooral onder de jongeren is de dienst populair. “Het is gewoon makkelijk om boodschappen te laten bezorgen, vooral als je iets vergeten bent”. De meningen zijn verdeeld, sommige mensen vinden het bezorgen onnodig, zelf naar de supermarkt gaan is net zo makkelijk. “Je kunt ook op tijd je boodschappen doen en eerder plannen”.