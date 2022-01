“Meer dan 11.000 inwoners hebben cadeaubonnen energiebesparende producten verzilverd”

nieuws

Foto: Torsten Dettlaff via Pexels

Meer dan 11.000 inwoners van de gemeente Groningen hebben inmiddels een cadeaubon voor energiebesparende producten verzilverd. Dat heeft wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) woensdag laten weten tijdens de Politieke Woensdag.

De cadeaubonnen worden sinds december aangeboden. “Ruim 15.000 inwoners hebben inmiddels een aanvraag gedaan voor de bonnen die we dankzij de RRE- en RRB-subsidies aan kunnen bieden”, vertelt Broeksma. “Ruim 11.000 inwoners hebben de bon inmiddels ook verzilverd. Als Stadsbestuur zijn we hier heel blij mee. We vinden ook dat het goed en belangrijk is dat er op deze manier energie kan worden bespaard. Het is ook noodzakelijk voor de energiebesparende transitie en belangrijk om de stijgende energiekosten op te kunnen vangen.”

SP: “Wij krijgen berichten binnen van mensen die zeggen, wij hoeven die bonnen niet”

De bijdrage van de wethouder kan wel rekenen op een vraag van fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP: “Het is mooi dit soort berichten, maar aan de andere kant krijgen wij ook berichten binnen van mensen die zeggen wij hoeven die bonnen niet. Ik heb een goede baan, ik heb een goed salaris. Die bonnen hoef ik niet.”

Wethouder Broeksma: “Je hoeft de cadeaubon niet aan te vragen. Het is ruimer uitgezet dan dat het uiteindelijk aangevraagd is. Het geld dat we tijdens deze ronde niet uitgeven, dat blijft in de pot en dat kan gebruikt worden voor energiebesparende maatregelen op andere niveaus.”