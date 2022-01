‘mbo en hoger onderwijs’ moeten zo snel mogelijk weer open’

nieuws

Het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs moet weer zo snel mogelijk fysiek plaatsvinden. Hiervoor pleit een groot aantal onderwijsorganisaties.

De studentenbonden JOB, ISO en LSVb, de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nationale Jeugdraad en de Universiteiten van Nederland pleiten in een brief aan het OMT dat onderwijsinstellingen zo snel mogelijk weer alle studenten op locatie moeten kunnen ontvangen. Dat is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs én het welzijn van studenten.

Ruim 1,3 miljoen studenten op het mbo, hbo en wo volgen inmiddels al 22 maanden een groot deel van het onderwijs vanaf hun beeldscherm. Dat vindt plaats zonder dagelijks contact tussen studenten onderling en met docenten. Dat contact is echter van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van studenten.

Uit onderzoeken van het CBS, en het RIVM en Trimbos blijkt dat veel studenten met psychische problemen kampen. Dit varieert van eenzaamheid, somberheid tot levensmoeheid. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie pleit daarom woensdag in een brief ook voor opening van het mbo, hbo en wo. Dat is niet alleen van groot belang voor de studenten, maar ook voor de medewerkers van onderwijsinstellingen