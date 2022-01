Martinitoren gestut als protest tegen gaswinning

nieuws

Foto: Paul Blom

Actievoerders hebben zaterdagmiddag als protest tegen de gaswinning de Martinitoren symbolisch gestut. De actie is een initiatief van Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP en Chris Garrit.

Het plan werd vrijdag bedacht. Beckerman werd boos en verdrietig wakker nadat een dag eerder bekend was geworden dat er toch meer aardgas gewonnen gaat worden uit het Groningenveld. Na app-contact met Garrit wordt besloten om een rondje door het aardbevingsgebied te rijden. Tijdens de rit wordt besloten om in actie te komen en om de Martinitoren te stutten. “Het is een ludieke actie die bedoeld is als oproep”, vertelt Beckerman. “Als je het niet meer pikt en accepteert, doe dan mee en organiseer acties.”

Volgens verslaggever Paul Blom waren er bij de actie weinig mensen aanwezig. “Ik denk dat er rond de veertig mensen op de Grote Markt waren. Ergens begrijp ik dat ook wel, want het regent en het is flink koud.” Donderdagavond werd bekend dat het demissionaire kabinet van plan is om niet maximaal 3,9 miljard kubieke meter gas te winnen, maar dat er maximaal 7,6 miljard kubieke meter gas gewonnen moet gaan worden. Als in Nederland de winter toe gaat slaan, kan het gastotaal nog verder oplopen.

Vanmiddag met @SandraBeckerman in mooi Groningen.

We zijn boos, verdrietig etc etc. Wat een freaks daar in 070. We blijven strijdbaar en hebben een doel. We geven #Groningen niet op. Nu niet. Nooit niet!#gasdebat pic.twitter.com/DxcAzJwrtz — Chris Garrit (@chrisgarrit) January 7, 2022