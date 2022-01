Maripaan Groep betaalt ruim 8,5 miljoen voor Jumbo aan Reitdiephaven

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Met de aankoop van de Jumbo supermarkt aan de Reitdiephaven heeft de Maripaan Groep haar achtste supermarkt in de gemeente Groningen in bezit.

Volgens verkoper Renpart Retail XII C.V. legde de supermarkt-franchiser uit de Stad 8.7 miljoen euro op tafel voor de winkel. met de verkoop heeft de Maripaan Groep nu veertien Jumbo-vestigingen in Noord-Nederland, waarvan acht in de gemeente Groningen. Daar komt dit jaar nog minimaal één bij. Ook de Jumbo in Meerstad die dit jaar nog wordt gebouwd, is van Maripaan.

Voor de Jumbo-vestiging stond eind vorig jaar een verbouwing op het programma, maar deze ging niet door. Met de verkoop aan Maripaan wordt de supermarkt nu in het eerste kwartaal van dit jaar verbouwd en uitgebreid, zo meldt Vastgoedmarkt.nl