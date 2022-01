“Maandag veel bewolking maar ook ruimte voor wat zon, vanaf woensdag koudere nachten”

nieuws

De komende week verloopt grotendeels bewolkt waarbij er zo nu en dan wat ruimte is voor de zon. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Op maandag is er veel bewolking maar is er van tijd tot tijd wat ruimte voor de zon”, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “Op een enkel spetterbuitje na blijft het droog. Bij maximumtemperaturen van 9 graden is het zacht. Er waait een matige en in het Wadden- en Lauwersmeergebied vrij krachtige wind uit noordwestelijke tot westelijke richting, windkracht 4 tot 5. In de nacht van maandag op dinsdag ligt de minimumtemperatuur rond de 5 graden en is er veel bewolking.”

“Op dinsdag is er veel bewolking met ruimte voor een enkele opklaring. Het blijft droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 7 graden. Op woensdag vallen er in de loop van de dag enkele buien en wordt het 7 graden. De nachten worden vanaf woensdag kouder waarbij de minimumtemperatuur dicht rond het vriespunt schommelt. De rest van de week, en ook tijdens het aanstaande weekend, is het vaak droog. Soms klaart het even op, maar vaak is het bewolkt. Daarbij is het rustig weer waarbij de maximumtemperatuur rond de 7 of 8 graden schommelt. De winter is en blijft, ook op de lange termijn, de grote afwezige. Persoonlijk ben ik geen voorstander van de al te lange termijnverwachtingen, maar ik durf wel te stellen dat de kans op winterweer deze maand erg klein is.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.