Maandag opnieuw staking Groninger metaalsector

Foto: FNV Metaal & Techniek

Aanstaande maandag leggen werknemers in de metaalsector uit Groningen het werk opnieuw voor een dag neer. Vakbond FNV opent, net als tijdens de vorige stakingsdagen in deze sector, staakstraten in Zuidbroek, de Stad en Kolham.

FNV Metaal wees op 14 oktober vorig jaar het laatste cao-bod van de werkgevers af. Het daarop volgende ultimatum aan de werkgevers werd op 28 oktober door de werkgevers verworpen, waarna FNV acties en stakingen aankondigde. De eerste in Groningen vond plaats op 14 november. Na een ‘kerstvakantie pauze’ worden de stakingen nu hervat.

Technici, installateurs en monteurs van onder andere Hessels Zeefbanden, Feenstra Verwarming, Eekels Technology, Ziegler Brandweertechniek, Energiewacht, Facta Apingedam, Spie en Equans zullen vierentwintig uur lang hun werk neerleggen, uit protest tegen het uitblijven van een nieuwe cao en de oplopende werkdruk.

“We blijven doorstaken voor een goede en eigentijdse cao”, stelt FNV onderhandelaar Jacqie van Stigt. “Met een belabberd loonbod van gemiddeld slechts 1,4% procent en tal van verslechteringen op veel terreinen blijven de werkgevers nog altijd een nieuwe cao in de Metaal & Techniek blokkeren. Onze leden wijzen massaal deze door de werkgevers voorgeschotelde afbraak-cao, die stijf staat van de verslechteringen, af. En dat terwijl de sector het economisch tij weer goed mee heeft en de sector ook schreeuwt om goede vakmensen erbij. Dit pikken onze leden niet, die willen gewoon een goede cao.”