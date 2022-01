“Maandag kans op hardnekkige mist, later in de week zachter en dan waait het soms flink”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Uitzicht op koud winterweer is er voorlopig nog niet. Wel gaat de wind in het tweede deel van de week flink aanhalen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is er veel bewolking en is er kans op hardnekkige mist en lokale gladheid als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten”, vertelt Kamphuis. “Het is rustig en droog weer bij een maximumtemperatuur die oploopt naar 4 graden, maar in de ochtend nog dichtbij het vriespunt ligt. Er waait een zwakke wind uit veranderlijke richtingen, windkracht 1 of 2. In de nacht naar dinsdag is er kans op dichte mist en ligt de minimumtemperatuur rond het vriespunt met wederom kans op lokale gladheid.”

Dinsdag en woensdag

“Dinsdag is er opnieuw veel bewolking en kans op hardnekkige mist. Bij een zwakke zuidwestenwind, windkracht 2, wordt het 3 of 4 graden. Het blijft droog. In de nacht naar woensdag ligt de minimumtemperatuur rond de 2 graden. Op woensdag blijft het bewolkt en is het tot in de avond droog. Dan volgt er regen. Bij een toenemende zuidwestenwind wordt het 5 graden.”

Donderdag en vrijdag

“Kijken we verder vooruit dan is het op donderdag en vrijdag zachter bij 8 graden. Het waait dan soms flink. Op donderdag valt er een buitje maar op beide dagen, vooral op donderdag, zien we ook de zon weer eens doorbreken. Tijdens het weekend is de kans op regen vrij klein. Zaterdag gaat grijs verlopen, maar op zondag kunnen we de zon mogelijk af en toe begroeten. Op beide dagen ligt de maximumtemperatuur rond de 8 of 9 graden. Uitzicht op winterweer is er nog altijd niet.”

