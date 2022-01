“Maandag flinke perioden met zon, later in de week 8 tot 10 graden”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Koud winterweer lijkt voorlopig niet aan zet. In plaats daarvan zou je kunnen zeggen dat er sprake is van vleesch noch visch, waarbij de maximumtemperaturen deze week tussen de 7 en de 10 graden liggen.

“Maandag zijn er flinke zonnige perioden met zon naast een paar wolkenvelden”, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “In de ochtend is er kans op lokale gladheid. Bij een zwakke zuidenwind, windkracht 2 of 3, ligt de maximumtemperatuur maandag rond de 7 graden. In de nacht naar dinsdag zijn er opklaringen is er is kans op een mistbank. Het wegverkeer moet opnieuw rekening houden met lokale gladheid door bevriezing van natte weggedeelten.”

Dinsdag

“Dinsdag is er eerst zo nu en dan zon en is er kans op een mistbank. In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het wordt 7 graden. In de avond volgt er regen. In de nacht naar woensdag gaat het opnieuw opklaren, en daalt de temperatuur weer tot rond het vriespunt en kan het dus opnieuw verraderlijk glad worden.”

Tweede helft van de week

“Kijken we verder vooruit dan zien we dat er op donderdag geregeld zon is, maar vanaf vrijdag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog, en in de middag wordt het zachter met 8 tot 10 graden. De kans op nachtvorst verdwijnt.”

