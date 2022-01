“Maandag buien en zware windstoten, ook later in de week onbestendig met flink wat wind”

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Het grijze en eentonige weer van de afgelopen weken gaat de komende week plaats maken voor een heel ander weertype waarbij het regelmatig flink gaat waaien. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is er veel bewolking en vallen er enkele buien, soms met hagel”, vertelt Kamphuis. “De noordwestenwind neemt toe naar krachtig, windkracht 6. Langs de Wadden een stormachtige noordwestenwind, windkracht 8, en gaat het enige tijd stormen, windkracht 9. Daar zijn zeer zware windstoten mogelijk tot 110 kilometer per uur. In de middag hebben we te maken met zware windstoten tot tachtig á negentig kilometer per uur, al kan later de zon ook zo nu en dan doorbreken. Het wordt 7 graden. In de avond neemt de wind geleidelijk aan af.”

“Op dinsdag en woensdag ligt de maximumtemperatuur rond de 9 graden. Op donderdag en vrijdag wordt het een graad of 6 of 7. Op alle dagen waait het flink, windkracht 4 tot 5, uit richtingen tussen zuid- en noordwest. Het is onbestendig weer met dagelijks wel een paar buien, maar toch ook zo nu en dan zon.”

