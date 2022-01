Lycurgus wint van Sliedrecht Sport

sport

Amysoft Lycurgus, de huidige nummer 3 van de competitie, heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen de nummer 5, Sliedrecht Sport. Het werd in Sliedrecht 1-3.

De setstanden waren 19-25, 25-17, 21-25 en 19-25.

Lycurgus blijft op de derde plaats staan in de eredivisie en heeft nu 30 punten uit 12 wedstrijden. Koploper is Active Living Orion uit Doetinchem, gevolgd door Draisma Dynamo uit Apeldoorn. De volgende wedstrijd van Lycurgus is op zondag 30 januari. Dan speelt de ploeg van coach Arjan Taaij een uitwedstrijd in Linne tegen Numidia TopVolleybal Limburg.