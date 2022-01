Lycurgus naar kwartfinale beker

sport

Amysoft Lycurgus staat in de kwartfinale van de nationale volleybalbeker. De Groningers wonnen donderdagavond in de achtste finale in Veenendaal met 0-3 van VCV, dat uitkomt in de topklasse.

De setstanden waren 22-25, 11-25 en 19-25. Vanwege een aantal coronabesmettingen was de vorig seizoen gestopte Hossein Ghanbari teruggekeerd in de ploeg, maar hij hoefde niet in actie te komen.

In de kwartfinale neemt de ploeg van coach Arjan Taaij het op tegen het tweede team van Dynamo uit Apeldoorn. De volgende competitiewedstrijd van Lycurgus is komende zondag. Dan spelen de Groningers een uitwedstrijd tegen TopVolleybal Limburg.