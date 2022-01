Luchthavens als Eelde vaak geen aanjager van economische groei

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Kleine regionale luchthavens zoals Groningen Airport Eelde leiden een onzeker bestaan en worden tegelijkertijd vaak onterecht gezien als aanjagers van de regionale economie. Dat concluderen onderzoekers Felix Pot en Sierdjan Koster van de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens de economisch geografen klopt het over het algemeen wel dat er een verband is tussen luchtvaart en economische groei. Maar deze groei is rond kleinere luchthavens in de meeste gevallen beperkt, zo stellen de onderzoekers.

De economische groei volgt meestal niet de groei van het vliegverkeer, maar andersom, zo stellen de onderzoekers. De economisch geografen stellen dan ook dat bij steun vanuit overheden regionale vliegvelden het maatschappelijk belang centraal zou moeten staan en niet het economisch belang zoals nu vaak het geval is. “Het wel of niet ondersteunen van een klein vliegveld is een politieke keuze, waarbij alle maatschappelijk belangen gewogen moeten worden”, stelt Pot. “Een puur economische kosten-baten analyse zal in veel gevallen echter negatief uitpakken.”