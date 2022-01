“Loket Ten Boer tijdelijk dicht door hoog ziekteverzuim, definitieve sluiting niet aan de orde”

nieuws

Foto: Google Streetview

Het gemeenteloket in Ten Boer is tijdelijk gesloten vanwege een hoog ziekteverzuim onder ambtenaren. Dat laat wethouder Berndt Benjamins woensdag weten tijdens het Politieke Vragenuur.

Benjamins reageerde daarmee op vragen van de fractie van de ChristenUnie. Raadslid Peter Rebergen: “Als partij krijgen we van verschillende inwoners uit het gebied Ten Boer regelmatig de vraag wanneer het loket weer open gaat. Deze is al sinds het begin van de coronacrisis dicht, terwijl andere loketten zoals in Lewenborg en Haren wel open zijn. Inwoners zijn bang dat het om een definitieve sluiting gaat, terwijl in de bestuursovereenkomst is afgesproken dat lokale loketten behouden blijven.”

Wethouder Benjamins: “Hoog ziekteverzuim”

Wethouder Benjamins: “De loketten in Ten Boer zijn vanwege de coronacrisis sinds 15 november gesloten. Ze zijn nu dus twee maanden dicht. Daarvoor zijn er ook perioden geweest dat ze dicht waren, maar het is dus niet zo dat de locatie al twee jaar gesloten is. Het is inderdaad juist dat de loketten in bijvoorbeeld Hoogkerk en Lewenborg wel open zijn. We hebben als gemeente een keuze moeten maken. We hebben te maken met een hoog ziekteverzuim, terwijl er bij ieder loket toch twee bevoegde ambtenaren aanwezig moeten zijn, zoals dit ook voorgeschreven is door het ministerie. Het hoge ziekteverzuim wordt veroorzaakt door dagelijkse uitval, afmeldingen of mensen die wachten op een testuitslag.”

“Geen definitieve sluiting”

“Om te voorkomen dat mensen voor een dichte deur komen te staan hebben we gekeken naar de locaties waar de minste afspraken zijn. Uit cijfers blijkt dat de bezetting in Ten Boer op twintig procent staat, terwijl op andere locaties deze bezetting veel hoger is. Om de dienstverlening te kunnen garanderen hebben we er voor gekozen om Ten Boer tijdelijk te sluiten. Als Stadsbestuur willen we heel graag dat de locatie weer snel open gaat. Wanneer is nog onbekend. Maar een definitieve sluiting is absoluut niet aan de orde.”