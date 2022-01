Afgelopen: de punten gaan mee naar Eindhoven

sport

Foto: Sportphotoagency.com (L-R) *Jorgen Strand Larsen* of FC Groningen, *Jordan Teze* of PSV

Het jaar 2022 begint dan vandaag officieel voor FC Groningen! In eigen huis wacht de ploeg van Danny Buijs een lastige uitdaging: resultaat boeken tegen koploper PSV. Volg het hier live vanaf half drie.

Eindstand: 0-1

AFGELOPEN. Het bleef lang spannend, maar PSV trok aan het langste eind.

87’ Nog heel even voor FC Groningen om een nederlaag te voorkomen.

77’ Myron Bogarde maakt zijn debuut voor FC Groningen.

60’ Mauro Junior met een mooie poging.

49’ Op de lat! Een vrije trap van Duarte ketst tegen het houtwerk. Wat een kans voor de thuisploeg!

46’ De tweede helft is begonnen.

Het is rust. FC Groningen heeft weinig in de melk te brokkelen, maar houdt de achterstand beperkt: 0-1.

38’ Er gebeurt weinig in de Euroborg. FC Groningen probeert wat hier en daar, PSV is in controle.

25’ Eerste doelpoging van Groninger kant. Een schot van Duarte rolt naast.

17’ FC Groningen laat weinig zien. Op deze manier wordt het een makkelijke middag voor de Eindhovenaren.

10’ PSV GEMAKKELIJK OP VOORSPRONG.. De Eindhovenaren kunnen met gemak de bal rond tikken en uiteindelijk is het een koud kunstje voor Mario Gotze.

1’ Er is afgetrapt!

Nog een klein half uur en dan begint 2022 officieel voor FC Groningen! De FC mag gelijk aan de bak, koploper PSV is op bezoek in het mooie noorden. #GROPSV pic.twitter.com/bXFAVWokDY — Daniël Theelen (@DanielTheelen) January 16, 2022

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh, Dankerlui, Te Wierik, Van Hintum, Meijer; Duarte, Van Kaam; Ngonge, De Leeuw, Suslov; Strand Larsen

Opstelling PSV: Drommel, Teze, Obispo, Van Ginkel, Gakpo, Gutierrez, Junior, Boscagli, Romero, Doan, Gotze

Scheidsrechter: Bas Nijhuis