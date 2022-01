Afgelopen: FC Groningen zegeviert in Arnhem

sport

FC Groningen is niet goed begonnen aan het nieuwe jaar en moet vanavond op bezoek bij Vitesse resultaat boeken. Na een thuisnederlaag tegen koploper PSV, en een zeer teleurstellende uitschakeling in de beker in eigen huis tegen NEC, moet FC Groningen zichzelf vandaag oprichten om nog iets van het seizoen te maken. Volg het duel hier live vanaf 18:45.

Stand: 1-3

90+1’ Vier minuten extra tijd.

77’ Wat een MEGA blunder.. Peter Leeuwenburgh verspeelt de bal aan Oroz die als een fluitje van een cent binnen kan schieten.

72’ Het feestje gaat door! Bankzitter Daniel van Kaam, maar net in het veld, schiet van afstand raak: 0-3.

67’ NU WEL DE LEEUW! FC Groningen countert mooi. Tomas Suslov vindt Strand Larsen, en de spits vindt in tweede instantie Michael de Leeuw die binnen tikt: 0-2.

65’ Wat een kans! Paulos Abraham geeft vanaf de achterlijn voor, maar Michael de Leeuw raakt de bal niet goed.

61’ De Trots van het Noorden geeft weinig weg, maar grote mogelijkheden weet het zelf ook niet te creëren.

51’ Meijer had de kans om de score te verdubbelen. Zijn schot gaat rakelings naast het doel van doelman Houwen.

De tweed helft is van start! Kan FC Groningen de voorsprong vasthouden?

Het is rust.

39’ Wat een weelde! Jørgen Strand Larsen kopt raak en brengt FC Groningen op voorsprong. Uit een vrije trap van Suslov scoort de spits zijn eerste treffer van 2022.

35’ Rode kaart! Sterspeler Openda geeft Mike te Wierik een ‘elleboog’ in, naar wat het lijkt, de edele delen.

33’ FC Groningen valt niet tegen in Arnhem.

11’ Strand Larsen probeert het stijlvol van afstand. Houwen redt in twee instanties.

9’ Beide ploegen zijn in balans. Peter Leeuwenburgh greep adequaat in bij een diepe bal van de thuisploeg.

1’ Vitesse – FC Groningen is van start!

Nog eventjes en dan neemt FC Groningen het in Arnhem op tegen Vitesse. Wil de ploeg van Danny Buijs nog iets van dit seizoen maken moet de zegetocht snel worden ingezet. Bazoer geblesseerd bij de thuisploeg. Geen verrassingen bij de bezoekers. #VITGRO pic.twitter.com/TkThGsdvbj — Daniël Theelen (@DanielTheelen) January 22, 2022

Opstelling Vitesse: Houwen, Dasa, Doekhi, Rasmussen, Openda, Grbic, Domgjoni, Buitink, Wittek, Vroegh, Cornelisse

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh, Dankerlui, Te Wierik, Van Hintum, Meijer; Kasanwirjo, Duarte; Abraham, De Leeuw, Suslov; Strand Larsen

Scheidsrechter: Dennis Higler