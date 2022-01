Literatuurfestival Het Grote Gebeuren in Stad gaat in kleinere vorm alsnog door

nieuws

Hoewel de coronamaatregelen de normale editie nog steeds in de weg zitten, laten NOORDWOORD en Forum Groningen in de avond van 12 februari toch één van de onderdelen van literatuurfestival Het Grote Gebeuren doorgaan. Onder de naam ‘Het Kleine Grote Gebeuren’ vindt er op deze avond een kleinschalige literaire programma plaats.

Tijdens de avond zijn er interviews met autheur Gerbrand Bakker, Auke Hulst en Hanna Bervoet over hun werk. Dichter en artiest Charlotte Beerda komt langs om een aantal nummers van Dwaal//Gruis ten gehore te brengen. Daarnaast is boekhandel Van der Velde is aanwezig met een boekenstand, waarin bezoekers kunnen hun boeken laten signeren door de auteurs.

De avond vindt plaats in het Forum en begint om 19.30 uur. Het programma is te vinden op de website van NOORDWOORD.