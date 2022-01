‘Lieve Briefjes’ vanaf deze week weer gratis beschikbaar, ook online

nieuws

Komende week is het weer de Week van de Lieve Briefjes, de week om iedereen op te roepen iets liefs tegen elkaar te zeggen. Dat kan een lieve buurvrouw, een goede vriend, of zomaar iemand zijn.

De voorbereidingen voor de Week van de Lieve Briefjes zijn op dit moment in volle gang. De Lieve Briefjes zijn dit jaar gemaakt door Hedy Vermeer, Mendel Bouman en Myrthe de Ruijter.

Een tijd als deze kan best wat Lieve Briefjes gebruiken. Nu het sociale leven deels stil ligt, roept de organisatie van de Week van de Lieve Briefjes alle verenigingen, groepen en scholen op om samen briefjes te schrijven en te verspreiden. Zo heeft een Rotaryclub zich aangemeld om kaartjes te schrijven voor ouderen. Personen en organisaties die dat ook willen, kunnen contact opnemen met de organisatie via info@weekvandelievebriefjes.nl.

In de loop van deze week zijn de Lieve Briefjes gratis beschikbaar in alle bibliotheken in stad en provincie Groningen, bij servicepunten van Qbuzz (Groningen en Drenthe), in veel supermarkten en in ziekenhuizen in Groningen en Assen. De actie wordt ondersteund door onder meer Gemeente Groningen, Qbuzz, Biblionet Groningen en vrijwilligers die de kaartjes verspreiden.