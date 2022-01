“Lichtprojecties op Stadhuis kunnen een mooie aanzet zijn tot meer”

nieuws

Foto: Tess Henssen

Op drie verschillende locaties in Stad waren afgelopen week kunstinstallaties te zien. Die bij het Stadhuis sprong het meest in het oog. Hoe kijkt de organisatie op het evenement terug, en komt het volgend jaar weer?

“Wat je op de Grote Markt, Vismarkt en Nieuwe Markt hebt gezien was een initiatief van Eurosonic Noorderslag en Kunstpunt Groningen.” Aan het woord is Sander Vermeulen, hij is projectleider ESNS Art bij Kunstpunt. “Twee jaar geleden, toen Eurosonic nog fysiek plaats kon vinden, hebben we ook zoiets georganiseerd. Vorig jaar hebben we vanwege de harde lockdown niets gedaan, en dit jaar was er opnieuw het initiatief om met grote kunstinstallaties op drie verschillende plekken te gaan staan.”

“Druk bij het Stadhuis”

Op de Nieuwe Markt was de kunstinstallatie Pneumatic Sound Field van Edwin van der Heide te bewonderen, op de Vismarkt stond lichtkunststudio Lumus Instruments en op de Grote Markt de installatie van Mr. Beam. “De afgelopen week is het vooral over het Stadhuis gegaan. We hebben de hele week ook gezien dat het op deze plek druk was, waarbij de laatste avond de meeste mensen langs kwamen. Ja, het was een succes. De kleurplaten die op het Stadhuis werden geprojecteerd vielen in de smaak.”

Kleurplaten die door heel veel mensen zijn ingekleurd en vervolgens ingezonden konden worden hè?

“Uiteindelijk hebben we 257 tekeningen ontvangen, echt een geweldig aantal. De jongste deelnemer was 1 jaar, de oudste 77 jaar. En het leukste is dat de tekeningen met allerlei verschillende technieken waren ingekleurd. De één had gebruik gemaakt van potloden of viltstiften. Een ander had gekozen voor digitale opties. Mensen konden het vervolgens uploaden en het team van Mr. Beam heeft van alle tekeningen een video gemaakt met mooie overgangen.”

Tekst gaat verder onder de foto





Een projectie zoals die de afgelopen dagen op het Stadhuis was te bewonderen. Foto: Tess Henssen

Hadden jullie deze belangstelling verwacht?

“We hadden van tevoren geen voorstelling. We hadden het geluk dat de harde lockdown versoepeld werd. Winkels mogen sinds vorige week weer tot 17.00 uur open. Dat was ons geluk want daardoor was het drukker op straat. Wij hebben gezegd, we beginnen om 17.00 uur met beamen. Dan hebben de mensen ook een reden om wat langer in de stad te blijven hangen. En wat we ook zagen is dat mensen die in de avonduren een wandeling maken, even langs de Grote Markt kwamen lopen om even te kijken. Ja, het Stadhuis was echt een knaller.”

Smaakt dit naar meer?

“We hopen dat Eurosonic Noorderslag volgend jaar weer een fysiek festival kan zijn. De installaties die we dit jaar hadden sloten ook aan bij ESNS, maar omdat dit festival online was, was het dit jaar meer een project dat op zichzelf stond. Volgend jaar hopen we weer zoiets te organiseren, waarbij we ook die fysieke aansluiting kunnen maken met ESNS.”

Het is duidelijk dat lichtprojecties in de smaak vallen. De Groningse gemeenteraad buigt zich komend voorjaar over een toekomstbestendige alternatieve manier van de viering van de feestdagen in december. Zou een lichtprojectie daar onderdeel van kunnen zijn?

“Dat vind ik een interessante vraag. Ik denk dat wat je afgelopen week hebt gezien een hele mooie opmaat zou kunnen zijn, en dat je dit van afgelopen week hebt moeten beschouwen als een try-out. Duidelijk is dat er interesse is in projecteren en in het beamen. December en januari zijn donkere maanden, waarbij wat licht en geluid misschien wel een mooie verrijking kan zijn.”

Lichtfestivals

Vermeulen maakt daarbij een vergelijking met het LUNA Lichtfestival dat in het eerste weekend van oktober in Leeuwarden was te bewonderen. OOG Tv sprak vorige week met het Dublin Winters Lights dat in november en december wordt gehouden in de Ierse stad. Van 15 november tot en met 1 januari waren er op 21 locaties verspreid over de stad lichtprojecties te zien. Woordvoerder Sinéad Murphy van de gemeente Dublin liet weten dat het festival aldaar ontstaan is omdat men heel graag meer bezoekers naar het stadscentrum wilde trekken. “Daarom hebben we gezocht naar een evenement dat innovatiever is, langer duurt en past bij de kerstperiode. Dat is ‘Dublin Winter Lights’ geworden”, aldus Murphy. Het evenement kan de laatste jaren rekenen op veel nationale en internationale belangstelling.

Een impressie van het Dublin Winter Lights: