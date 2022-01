Lichtinstallatie projecteert ingezonden kleurplaten op Stadhuis

nieuws

Foto: Tess Henssen

Op het Stadhuis in Groningen worden vanaf dinsdagavond ingezonden kleurplaten geprojecteerd. Het project is een initiatief van ESNS en Kunstpunt Groningen die daarmee een lichtpuntje naar Groningen willen brengen.

De lichtinstallatie bij het Stadhuis is van het creatieve team Mr.Beam. Gedurende vier avonden verandert het Stadhuis in een levensgrote kleurplaat. In totaal gaat het om 257 kleurplaten die tijdens de kerstvakantie ingestuurd zijn door mensen uit Groningen. Ook op andere plekken in de stad zijn kunstinstallaties te zien. Zo staat op de Nieuwe Markt de installatie van Pneumatic Sound Field van Edwin van der Heide. Op de Vismarkt is een installatie te vinden die dient als aandenken aan de start van de anderhalvemetersamenleving.

De officiële aftrap van het project vindt woensdagavond plaats, waarna ze tot zaterdagavond te zien zullen zijn.