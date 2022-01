Leefbaar Tynaarlo vraagt of gemeentebestuur bereid is om op te trekken met Paas om gaswinning

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

In een brief aan het gemeentebestuur van Tynaarlo vraagt Leefbaar Tynaarlo of het College bereid is om samen met Commissaris van de Koning René Paas (CDA) van de provincie Groningen de gang naar de rechter te maken vanwege de gaswinning. Daarover schrijft RTV Drenthe zaterdag.

Paas maakte vrijdagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur bekend dat hij breid is om naar de rechter te stappen. Aanleiding is het nieuws dat het demissionaire kabinet van plan is om dit jaar toch meer gas uit het Groningenveld te halen. In plaats van maximaal 3,9 miljard kubieke meter gas, zou er maximaal 7,6 miljard kubieke meter gas gewonnen moeten worden. Als in Nederland de winter toe gaat slaan, kan het gastotaal nog verder oplopen. “Een stap naar de rechter laat wat ons betreft duidelijke samenhang zien van de schade-ellende in onze gemeente door de gaswinning in Groningen”, schrijft raadslid John Franke in een brief aan het College.

Schadeafhandeling

Leefbaar Tynaarlo is totaal niet blij met het nieuws dat de gaskraan toch verder opengedraaid gaat worden. “Ze deden dat ook maar weer eens op zo’n ‘Haagse’ wijze, lekker op de vrijdag voor het weekend. En wie zitten er weer mee? Juist, naast onze Groninger buren ook de inwoners van onze mooie gemeente Tynaarlo.” Franke schrijft verder dat betrouwbaarheid een belangrijk goed is in de politiek. “Wat Den Haag flikt, kan ik in Tynaarlo niet verkopen. Kijk ook naar de schadeafhandeling. Veel inwoners van Tynaarlo worstelen er nog steeds mee.”

Stichting

Wanneer het gemeentebestuur niet bereid is om samen met Paas op te gaan trekken, dan moet er volgens Franke hard aan de bel worden getrokken. “Wij zijn de eerste Drentse gemeente die grenst aan het Groningenveld, dus we moeten samen de schouders er onder zetten.” Franke laat verder weten dat hij een stichting op wil richten. De bedoeling is dat burgers zich bij deze stichting aan kunnen sluiten, waarmee er geprocedeerd moet gaan worden tegen de staat.