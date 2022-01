LCPS: “Instroom coronapatiënten onder de 30 jaar was niet eerder zo hoog als nu”

nieuws

Foto via UMCG

De instroom van coronapatiënten onder de 30 jaar is nog niet eerder zo hoog geweest als nu. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, het LCPS, maandag.

De besmettingscijfers in Nederland zijn de afgelopen twee weken erg hoog. Volgens het RIVM ging het virus vooral rond onder jonge mensen. “Daar maakten we ons niet zo’n zorgen over, want deze leeftijdsgroep loopt de laagste risico’s”, meldt het LCPS. “Maar onze dataspecialisten sloegen aan op de hoge opnamecijfers van mensen onder de 30 jaar.” De precieze oorzaak is nog onbekend, het LCPS hoopt binnen enkele dagen meer duidelijkheid te kunnen geven.

Het LCPS ziet verder een omslagpunt in de ziekenhuisbezetting. Waar de cijfers de afgelopen twee weken aan het dalen waren, is de ziekenhuisbezetting sinds afgelopen weekend weer aan het stijgen. De afgelopen dag werden er 127 nieuwe coronapatiënten opgenomen, waardoor het totaal aantal mensen met corona in de ziekenhuizen is toegenomen naar 1.141. Het LCPS en het RIVM hielden er in hun berekeningen al rekening mee dat het aantal patiënten in de ziekenhuizen weer toe zou nemen.