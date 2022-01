Lange file op zuidelijke ring na aanrijding met letsel bij Helpman

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Bij een aanrijding op de zuidelijke ringweg (N7) zijn dinsdagmiddag één of meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk zorgde voor een lange file op de noordelijke rijbaan van de ringweg.

Twee voertuigen kwamen met elkaar in botsing op de ringweg. Daarbij raakte zeker één persoon (licht)gewond, maar het is niet bekend of het letsel van deze persoon ernstig genoeg was om een trip naar het ziekenhuis te noodzaken.

Het ongeluk zorgde voor grote drukte op de ringweg, omdat de hulpverleners één rijstrook moesten afsluiten. De file reikte daardoor vanaf de plaats van het ongeluk (net na de afrit naar Helpman) tot aan knooppunt Euvelgunne.

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)