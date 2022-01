Laatste subsidieronde verduurzaming woningen bevingsgebied maandag van start

nieuws

Particuliere woningeigenaren in het bevingsgebied kunnen vanaf maandag 10 januari maximaal 10.000 euro subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun woning. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdagmiddag bekend gemaakt.

Het gaat om de tweede en tevens laatste mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen. De subsidie is specifiek voor gebouwen met een woonbestemming die geen onderdeel zijn van het versterkingsprogramma. Woningen in het gebied waar de waardedalingsregeling geldt of woningen met postcode 9679, 9681 en 9682 komen in aanmerking voor de subsidie. Met het geld kunnen eigenaren achterstallig onderhoud uitvoeren en hun woning verduurzamen en verbeteren.

In totaal is een bedrag van 220,8 miljoen euro beschikbaar. De subsidie is aan te vragen bij de SNN, Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Er wordt veel belangstelling verwacht. De SNN heeft zich zo goed mogelijk voorbereid door onder andere te gaan werken met een digitale wachtrij, waardoor aanvragen automatisch op volgorde van binnenkomst behandeld worden.