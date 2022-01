Kunstenares Anna Fitas wint George Verbergstipendium 2021

nieuws

Anna Fitas - Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Kunstenares Anna Fitas is dit jaar de winnaar van de tienduizend euro die hoort het George Verbergstipendium. Fitas kreeg de prijs donderdagavond uitgereikt door wethouder Berndt Benjamins, tijdens een (deels digitale) bijeenkomst van Academie Minerva.

Volgens de jury verraste Fitas hen een uitstekende onderzoeksvraag, een mooie presentatie en een duidelijke artistieke visie. De jury roemt de werkwijze van Fitas, waarbij ze ‘werelden van licht en donker in relatie brengen met de mens en het actuele thema klimaatverandering’. De jury verwacht dan ook dat het stipendium een bijzondere bijdrage gaat leveren aan de verdere ontwikkeling van haar kunstenaarschap.

De fysieke uitreiking van de prijs vond plaats tijdens de opening van een tentoonstelling van Linde Ex, de winnaar van het Stipendium van 2019. In verband met de pandemie kon Linde haar project in 2020 niet afronden en exposeren, maar nu dus wel. Ook Jhonie van Boeijen (de winnaar van 2020) gaat binnenkort in een kleine presentatie laten zien wat de voortgang is van haar winnende project.

De gemeente Groningen riep het George Verberg Stipendium in het leven om pas afgestudeerden van de bachelor- en masteropleidingen van Academie Minerva te ondersteunen bij hun ontwikkeling in het buitenland. De winnaar kan met de tienduizend euro maximaal één jaar in Oost-Europa, Duitsland, Polen of Scandinavië verblijven.