Kuipers: “1 op de 75 Nederlanders nu besmet”

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

In Nederland is nu 1 op de 75 Nederlanders besmet. Dat heeft minister Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid laten weten.

De druk op het kabinet om verder te gaan versoepelen is groot. Toch liet Kuipers weten dat er voor aanstaande dinsdag geen besluit wordt genomen over de coronamaatregelen. De minister wees daarbij op het recordaantal besmettingen. Vrijdag werden er in het land ruim 57.000 besmettingen geconstateerd, in de gemeente Groningen ging het om 675. “1 Op de 75 Nederlanders is nu besmet. Dat is heel veel. En we hebben de regels al heel erg versoepeld”, liet Kuipers weten. Het kabinet wil de komende dagen de tijd nemen om alle cijfers en effecten goed te bekijken. Daarbij wacht men op nieuwe cijfers en op een nieuw OMT-advies. “De effecten van de vorige versoepelingen zijn nog niet bekend en de besmettingen gaan razendsnel omhoog”, aldus Kuipers.

In andere landen worden wel versoepelingen doorgevoerd. In Ierland vervallen zaterdag nagenoeg alle maatregelen, zo meldt omroep RTÉ. Er hoeft geen coronapas meer getoond te worden, zijn er geen vervroegde sluitingstijden meer en ook de afstandsregel komt te vervallen. Wel blijft de mondmaskerplicht in winkels en openbaar vervoer gehandhaafd. In België worden de maatregelen volgende week enigszins versoepeld. De sluitingstijd in de horeca schuift er met een uur op naar middernacht.