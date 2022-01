Kruising Helperzoom met Helper Brink afgesloten, ook onderdoorgang zuidelijke ringweg dicht

nieuws

Foto: google maps

In Groningen zijn vanaf maandag verschillende wegen afgesloten vanwege werkzaamheden. Het gaat om de kruising Helperzoom met de Helperbrink. Daarnaast is de onderdoorgang bij de zuidelijke ringweg afgesloten.

Kruising Helperzoom

De kruising Helperzoom en Helper Brink is vanaf maandag 07.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Voor fietsers is ook de Helperzoomtunnel afgesloten in beide richtingen. Autoverkeer kan wel vanaf het zuiden van de Helperzoom naar de Helperzoomtunnel, behalve van 24 januari tot en met 28 januari, dan is de hele kruising afgesloten. De gemeente Groningen gaat de komende periode bezig om de kruising veiliger te maken voor fietsers. In de nieuwe situatie kunnen zij veiliger oversteken.

Autoverkeer wordt gedurende de omleiding omgeleid via de Verlengde Hereweg en de Hereweg. Fietsers kunnen door de buurt omrijden via de Handellaan, Beethovenlaan, Helper Brink, Haydnlaan, Groenendaal en Helperzoom. Fietsers die via de Helperzoomtunnel willen rijden, worden omgeleid via de onderdoorgang bij station Groningen Europapark. Lijnbussen kunnen wel langs de werkzaamheden rijden. Zij worden begeleid door verkeersregelaars. Behalve op 27 januari, dan moeten ook bussen omrijden omdat op deze datum nieuw asfalt wordt aangebracht. Ook voetgangers worden door de buurt omgeleid. De werkzaamheden duren tot vrijdag 4 februari.

Onderdoorgang Noord-Willemskanaal

Fietsers en voetgangers kunnen vanaf maandag 07.00 uur niet meer gebruik maken van de onderdoorgang van de zuidelijke ringweg langs het Noord-Willemskanaal. De weg is afgesloten tussen de Muntinglaan en de Laan van de Vrede. De omleidingsroute loopt via de Paterswoldseweg. De afsluiting van het fietspad heeft te maken met de bouw van een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is het nodig de onderdoorgang af te sluiten.