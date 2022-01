Kruising Helperzoom met de Helper Brink vanaf maandag afgesloten voor alle verkeer

nieuws

Foto: google maps

De kruising Helperzoom met de Helper Brink is vanaf maandagochtend 17 januari 07.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Dat laat Groningen Bereikbaar weten.

Voor fietsers is ook de Helperzoomtunnel afgesloten in beide richtingen. Autoverkeer kan wel vanaf het zuiden van de Helperzoom naar de Helperzoomtunnel. Behalve van 24 januari tot en met 28 januari, dan is de hele kruising afgesloten. De gemeente Groningen gaat de komende periode bezig om de kruising veiliger te maken voor fietsers. In de nieuwe situatie kunnen zij veiliger oversteken.

Autoverkeer wordt gedurende de omleiding omgeleid via de Verlengde Hereweg en de Hereweg. Fietsers kunnen door de buurt omrijden via de Handellaan, Beethovenlaan, Helper Brink, Haydnlaan, Groenendaal en Helperzoom. Fietsers die via de Helperzoomtunnel willen rijden, worden omgeleid via de onderdoorgang bij station Groningen Europapark. Lijnbussen kunnen wel langs de werkzaamheden rijden. Zij worden begeleid door verkeersregelaars. Behalve op 27 januari, dan moeten ook bussen omrijden omdat op deze datum nieuw asfalt wordt aangebracht. Ook voetgangers worden door de buurt omgeleid.

De werkzaamheden duren tot vrijdag 4 februari.