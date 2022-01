Krakers mogen voorlopig in Heerenhuis blijven; rechtbank wijst vordering tot ontruiming af

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De krakers van het voormalige grand café het Heerenhuis aan de Spilsluizen mogen daar blijven wonen, totdat de eigenaar (Stichting Valquest) of een eventuele nieuwe eigenaar concrete plannen heeft voor de verbouwing of nieuw gebruik van het pand.

De Stichting Valquest had een kort geding aangespannen tegen de krakers, omdat het op het punt staat Het Heerenhuis te verkopen. De nieuwe eigenaar zou het pand graag willen verbouwen. Daarnaast stelde Valquest dat er asbest in het pand zit, waardoor bewoning nu niet mogelijk zou zijn. Bovendien is kraken illegaal. Valquest eiste dan ook het directe vertrek van de krakers.

De krakers stelden echter dat Valquest het pand geruime tijd leeg heeft laten staan en dat de koopovereenkomst met een nieuwe eigenaar niet meteen betekent dat het pand ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Hoewel er renovatieplannen zouden zijn, betoogden de krakers dat deze niet concreet genoeg waren om een vertrek te rechtvaardigen. Het asbest zit volgens de krakers slechts in één ruimte en deze is afgesloten door de krakers.

Oordeel rechtbank

De voorzieningenrechter stelt dat, hoewel de krakers van rechtswege eigenlijk niet in het pand mogen wonen, het huisrecht van de krakers in het geding komt. Maar de rechter betoogt daarnaast dat de krakers dakloos zullen worden als ze moeten vertrekken. Dat weegt zwaarder, aldus de rechter.

Daarnaast betoogt de rechter dat Valquest niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het een ‘spoedeisend belang’ heeft bij de ontruiming van het pand. Zowel de verkoop van het pand als de aanstaande verbouwing zijn volgens de rechter onvoldoende onderbouwd.

Ook een vergoeding voor de energiekosten door de krakers aan Valquest zat er, om dezelfde reden, niet in voor de pandeigenaar.

Pand twee jaar leeg

Het pand staat, na het vertrek van het grand café in 2020, al bijna twee jaar leeg. De uitbater van het grand café verkocht het pand aan vastgoedmagnaat Joshua Camera, die het vervolgens opnieuw van de hand deed aan Valquest. In eerste instantie wilde Valquest appartementen bouwen in het gebouw, maar kreeg daarvoor geen vergunning.