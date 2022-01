nieuws

Foto: VERA Groningen

Oud-VERA programmeur Peter Weening heeft vrijdagmiddag tijdens het Eurosonic Noorderslag festival een koninklijke onderscheiding gekregen.

Hij werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking was online te volgen.

Weening was ruim 40 jaar programmeur van poppodium VERA aan de Oosterstraat. Weening boekte duizenden bekendere en minder bekendere bands, waarvan er later diverse doorbraken in de muziekwereld. Hij ging vorig jaar oktober met pensioen.