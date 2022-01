Komende zomer nieuwe tests met automatisch bestuurde treinen tussen Hoofdstation en Haren

nieuws

Foto via Provincie Groningen

NS, Arriva en ProRail gaan komende zomer samen tests uitvoeren met automatisch bestuurde treinen tussen het Hoofdstation van Groningen en opstelterrein De Vork bij Haren.

De tests bestaan uit het op afstand besturen van een trein vanuit een zogeheten ‘Remote Operations Center’ via een 5G-verbinding. Dat betekent dat er dit keer geen machinist meer in de trein zit om een oogje in het zeil te houden.

De test van komende zomer is een vervolg op eerdere testen met automatische bestuurde treinen (ATO) twee jaar geleden. Toen reed er een zelfrijdende trein met passagiers tussen Groningen en Buitenpost. Een machinist was in de trein aanwezig om het zelfrijdende systeem in te schakelen.

De proeven vinden deze zomer ’s nachts plaats. De totale kosten van de proef bedragen ongeveer 2,5 miljoen euro. De provincie Groningen draagt hier via het Nationaal Programma Groningen € 275.000 aan bij.