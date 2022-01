KNMI waarschuwt voor zware windstoten op maandag en geeft code geel

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI waarschuwt op voorhand al voor zware windstoten die op maandag voor kunnen komen. Voor de provincie Groningen geldt een ‘code geel’.

De waarschuwing geldt vanaf maandagochtend 05.00 uur. “In de kustprovincies kunnen vanaf dan zware windstoten voorkomen van tachtig tot negentig kilometer per uur”, schrijft het KNMI. “Vlak aan zee zijn windsnelheden tot ongeveer honderd kilometer per uur mogelijk. In de loop van de ochtend komen ook elders in het land zware windstoten voor. De wind neemt later in de middag geleidelijk weer af.”

De waarschuwing voor gevaarlijk weer geldt tot maandagavond 18.00 uur. Naast Groningen geldt de waarschuwing ook voor de rest van het land.