Kledingbank Hoogkerk wordt ook mini-voedselbank

Kledingbank Hoogkerk heeft sinds kort een koelkast gevuld met vers eten. Iedereen mag er eten en drinken inzetten en eruit halen.

Bij de Kledingbank in Hoogkerk kunnen mensen die het zelf niet kunnen betalen, maar wel hard nodig hebben, allerlei spullen gratis ophalen. Deze producten bestaan uit kleding, cosmetica en een cadeaukast met gratis cadeautjes. Sinds kort is het assortiment uitgebreid. Er staat een grote koelkast en kast gevuld met vers en houdbaar eten. Iedereen die het nodig heeft kan er gebruik van maken en iedereen kan doneren. Veel mensen helpen mee door boodschappen te doneren of zelfs te koken en ook boeren in de omgeving doneren verse producten. De koelkast is daarom elke dag gevuld met verschillende producten.

De reacties zijn erg positief en er werd al gelijk veel gebruik van de koelkast gemaakt. “Je hoeft geen Stadjerspas te hebben of een bepaald inkomen om bij ons te komen. Wij zijn voor iedereen die echt kan gebruiken. Er zijn ook veel mensen die net genoeg verdienen om in aanmerking komen voor de voedselbank, maar het financieel toch erg zwaar hebben. Zij kunnen ook bij ons terecht,” aldus een vrijwilliger van de kledingbank, Gerard Kluin.

Iedereen kan gebruik maken van de kledingbank. De vrijwilligers vertrouwen erop dat er geen misbruik van de gratis spullen wordt gemaakt. “Je kunt vaak aan de mensen zien of ze het hard nodig hebben; zij hebben altijd een enorme glimlach. Het kan zijn dat er misbruik van wordt gemaakt, maar over het algemeen komen hier geen mensen die het niet nodig hebben,” zegt Kluin.