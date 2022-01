Kinderopvanglocaties doen massaal mee aan buiten spelen in de winter

nieuws

Foto Andor Heij

Ruim honderd kinderopvanglocaties in Groningen doen vanaf volgende week mee met landelijke campagne voor buiten spelen in de winter. Het doel is, kinderen door allerlei activiteiten vaker naar buiten te lokken.

IVN Natuureducatie en kinderopvangorganisatie Humankind hebben het initiatief genomen voor deze campagne, genaamd ‘Hartje Winter’. Dat is hard nodig: kinderen spelen in de zomermaanden gemiddeld 17 uur per week buiten, en in de wintermaanden slechts 8 uur. Buiten spelen in het groen is goed voor de motoriek, concentratie en gezondheid, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Toch spelen kinderen steeds minder buiten: vijftien procent van de kinderen speelt überhaupt nooit buiten.

Het buitenspeelprogramma ‘Hartje Winter’ zit vol winterse activiteiten en spelletjes Het wordt gratis aangeboden aan alle kinderdagverblijven en bso’s in ons land. Voorbeelden zijn: schilderen in de sneeuw, winters koken en verhalen vertellen rond een kampvuur. De boodschap is: ‘naar buiten gaan is leuk.’ Het programma ‘Hartje Winter’ loopt van 10 tot en met 28 januari.