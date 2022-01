Kinderombudsvrouw: ‘Sluiting kinderhartcentrum UMCG in strijd met kinderrechten’

nieuws

Foto via dekinderombudsman.nl

De sluiting van het kinderhartcentrum in het UMCG is in strijd met het kinderrechtenverdrag. Dat schrijft kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in een brief aan minister Kuipers van Volksgezondheid.

Kinderen met hartproblemen worden, als het aan Kuipers ligt, in de toekomst alleen nog in Rotterdam en Utrecht geopereerd en behandeld. “De sluiting van de afdeling kinderhartchirurgie van het UMCG bemoeilijkt de beschikbaarheid van zorg voor kinderen in de noordelijke en noordoostelijke provincies aanzienlijk”, aldus Kalverboer. “De afstand die kinderen in dit deel van het land daardoor moeten afleggen voor passende zorg betekent een achteruitgang in de verwezenlijking van hun recht op beschikbare zorg.”

Daarom vraagt Kalverboer dat het kabinet het belang van kinderen goed onderzoekt en meeweegt in deze kwestie, omdat dit in het Kinderrechtenverdrag staat. “Dit vereist volgens het Kinderrechtencomité allereerst onderzoek naar het belang van kinderen, waarvan spreken met kinderen die geraakt worden door het besluit een cruciaal onderdeel is”, vervolgt Kalverboer. “Met de kinderen die door dit besluit geraakt zijn, is niet over dit voorgenomen besluit gesproken.”