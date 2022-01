KHN Groningen: ‘Begrip voor horeca die zaterdag open gaan, draagvlak is weg’

nieuws

Foto Andor Heij. Horeca,kroegen, zuidzijde Grote Markt tijdens lockdown.

De Groningse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland heeft er alle begrip voor dat verschillende horecaondernemers in de Stad overwegen om deze zaterdag demonstratief hun horecabedrijf te openen. “Veel Groningers gaan winkelen en uit eten in Duitsland. Ondertussen lijden onze collega’s in Groningen (en het hele land) al 2 jaar lang als meest getergde branche. Het moet echt een keer stoppen”, aldus Irene van der Velde, voorzitter van KHN Groningen.

Organisatorisch soms niet haalbaar

Ruim honderd ondernemers in de Groninger binnenstad (waaronder een groot aantal horecazaken) overweegt om aanstaande zaterdag (bij wijze van demonstratie) de deuren te openen. Het gaat om winkels, kapsalons en horecazaken. Volgens de initiatiefnemers gaat het om een ludiek en vriendelijk protest.

Van Der Velde heeft er alle begrip voor: “We laten dat besluit natuurlijk bij de collega’s zelf. Voor velen zal het organisatorisch niet eens haalbaar zijn, maar we snappen als lokaal bestuur heel goed dat de rek er helemaal uit is”, stelt de voorzitter.

Draagvlak is weg

Burgemeester Koen Schuiling stelde woensdagavond bij RTV Noord dat dat de strenge lockdown niet meer effectief is en pleitte er daarom voor om de lockdown vanaf aanstaande zaterdag op te heffen. Van Der Velde, is het daar volledig mee eens: “Veel Groningers gaan winkelen en uit eten in Duitsland. Ondertussen lijden onze collega’s in Groningen (en het hele land) al 2 jaar lang als meest getergde branche. Het moet echt een keer stoppen”.

Het draagvlak voor de lockdown is weg, zo stelt Van Der Velde: “Niet alleen bij horecaondernemers, maar ook bij medewerkers en het publiek. Het zonder wetenschappelijke onderbouwing laten voortduren van de lockdown zal tot grote maatschappelijke onrust leiden. “We voelen ons gesterkt door een grote groep burgemeesters die het kabinet de afgelopen dagen opriepen de lockdown te beëindigen en gefaseerd te versoepelen”, aldus Irene van der Velde, voorzitter van KHN Groningen. “Deze boodschap proberen we ook via het Veiligheidsberaad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten door te laten dringen in Den Haag.”