Karin Bergstein treedt toe tot raad van toezicht UMCG

Karin Bergstein is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen benoemd als nieuw lid van de raad van toezicht van het UMCG. Dat heeft het Groningse ziekenhuis dinsdag bekendgemaakt.

Bergstein is benoemd voor een periode van vier jaar en volgt Jan Bos op die vorig jaar bekend maakte te zullen stoppen. Bergstein heeft ruim tien jaar ervaring als toezichthouder bij grote organisaties in zowel de private als de publieke sector. De focus lag hierbij onder andere op financiën, IT en grote transformatieve programma’s. Daarvoor bekleedde Bergstein verschillende bestuursfuncties in de financiële sector.

“Met haar ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën, audit en IT zal zij van grote waarde zijn voor de raad van toezicht van het UMCG”, laat Andrée van Es, voorzitter van de raad van toezicht van het UMCG, weten. “We danken Jan Bos voor zijn inzet en toewijding in de afgelopen zeven jaar en zien uit naar de samenwerking met Bergstein.”