Kapot achterlicht leidt agenten naar rijbewijsloze en dronken automobilist

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een automobilist aangehouden die niet in bezit was van een rijbewijs. Dat meldt de politie op sociale media.

“Tijdens onze surveillance zagen wij een voertuig met een kapot achterlicht”, schrijft de politie op Instagram. De politiemensen besloten daarop de bestuurder een stopteken te geven. Uit de controle bleek al snel dat de automobilist geen rijbewijs had. “Ook bleek hij onder invloed te zijn van alcohol. De man is meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse.”

Op het bureau blies de man 540 μg/l, terwijl 220 μg/l is toegestaan. De man heeft daarop een bekeuring gekregen en ontving tevens een proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs.