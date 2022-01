Kans op autoschade relatief klein in provincie Groningen

nieuws

Foto: Politie Groningen

Verzekeraars zijn blij als jij als automobilist in Groningen woont. De kans dat je auto het mikpunt wordt van inbraak, vandalisme, diefstal of betrokken raakt bij een verkeersongeluk binnen de bebouwde kom, is in de provincie ruim 20 procent kleiner dan het landelijk gemiddelde.

Dat blijkt uit blijkt uit de Auto Risicometer van Independer. De provincie is de op-één-na meest veilige van Nederland. Alleen in Zeeland hebben autobezitters minder kans op schade aan hun auto.

In de gemeente Groningen lag de kans dat een personenauto het mikpunt wordt van auto-inbraak, diefstal, vandalisme of een verkeersongeluk binnen de bebouwde kom een stuk hoger. Daar lag het percentage slechts 6,7 procent onder het landelijke gemiddelde. Naast deze vormen van autoschade werden hier ook meer automobilisten betrapt op het gebruik van alcohol achter het stuur.

Automobilisten hebben het grootste risico op schade in de provincie Utrecht. De kans dat een auto het mikpunt wordt van inbraak, vandalisme of zelfs diefstal is hier ruim 30 procent hoger dan elders in het land.