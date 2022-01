Kamervragen over aanvaringen met bruggen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Tweede Kamerlid Henk Nijboer uit Groningen stelt schriftelijke vragen aan het kabinet over de aanvaring van een binnenvaartschip met de Dorkwerderbrug, afgelopen dinsdagavond.

Het is de derde aanvaring op het Van Starkenborghkanaal in relatief korte tijd. In 2018 werd de Paddepoelsterbrug aan gort gevaren, en vorig jaar gebeurde dat met de Gerrit Krolbrug. Reparatie duurt jaren.

Nijboer (PvdA) vraagt zich af wat de oorzaken voor de diverse aanvaringen zijn. Het kan aan de schipper liggen, maar ook aan het toezicht of de signalering. Hij maakt zich zorgen, mede omdat er ook gevaarlijke stoffen over het kanaal worden vervoerd. Nijboer vindt dat Mark Harbers, de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, een onderzoek moet instellen.