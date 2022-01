Kamerleden Attje Kuiken en Henk Nijboer brengen werkbezoek aan kinderhartcentrum

nieuws

Tweede Kamerleden Attje Kuiken (VVD) en Henk Nijboer (PvdA) hebben maandag een werkbezoek gebracht aan het kinderhartcentrum in het UMCG.

Voormalig minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid maakte in december bekend dat er in de toekomst in het UMCG geen hartoperaties meer mogen worden uitgevoerd bij kinderen met een hartafwijking. Ook complexe hartoperaties bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking zullen niet meer worden uitgevoerd. De Jonge wil deze zorg concentreren in Utrecht en Rotterdam.

Direct na het besluit ontstond er veel kritiek. Een petitie is inmiddels al ruim 240.000 keer ondertekend. Vorige week bracht Kamerlid Wieke Paulusma (D66) al een bezoek aan het ziekenhuis, maandagochtend ontving men Kuiken en Nijboer. Zij gingen in gesprek met Ate van der Zee van de Raad van Bestuur, Eduard Verhagen, hoofd van het kinderziekenhuis en Martin Kneyber, hoofd van de kinder-Intensive Care. Daarna volgde een rondleiding door het Beatrix Kinderziekenhuis.

De maandag beëdigde minister Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid zal deze week direct aan de slag gaan met het onderwerp. Vorige week liet de Kamer weten dat er voor 12 januari duidelijkheid moet komen.

Fantastisch werkbezoek van @attjekuiken en @henknijboer aan het @umcg. Om volledige en kwalitatief uitmuntende kindergeneeskundige zorg te kunnen blijven verlenen in de vier noordelijke provincies moet het kindhartcentrum in Groningen openblijven! pic.twitter.com/GniOmjSIyS — Martin Kneyber, MD PhD FCCM (@Martin_Kneyber) January 10, 2022