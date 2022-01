Kabinet: “Tussen 05.00 en 22.00 uur bijna alles weer mogelijk, zoeken de grenzen op van het mogelijke”

nieuws

Foto: John den Hollander

De coronamaatregelen in Nederland worden verder versoepeld. Dat heeft het kabinet op een persconferentie laten weten. Vanaf woensdag gaan de deuren van de horeca- en cultuursector weer open en is er weer publiek welkom bij sportwedstrijden. Wel gelden er aanvullende regels.

“In twee jaar corona zijn we heen en weer geslingerd van dieptepunten naar hoogtepunten”, vertelt minister Ernst Kuipers (D66) van Gezondheid. “Vandaag is opnieuw een belangrijk moment. We hebben op dit moment te maken met een torenhoog aantal besmettingen en een stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Toch gaan we versoepelen. Daarmee nemen we opnieuw een risico. Dat doen we met een reden. Nog langer leven met beperkingen beschadigt de sectoren en onze samenleving. Tien dagen geleden hebben we een eerste stap gezet met het openen van het onderwijs en winkels, hoewel we wisten dat het zou leiden tot meer besmettingen. Het aantal besmettingen is sindsdien flink opgelopen. Die besmettingen zijn nu ons grootste probleem. We laten de maatregelen los, maar het zal betekenen dat steeds meer mensen besmet raken. We houden er rekening mee dat de druk op de zorg gaat toenemen. Er zijn gelukkig wel wat lichtpuntjes. Met Omikron liggen mensen korter in het ziekenhuis. Het naleven van de basismaatregelen blijft daarom de komende tijd heel belangrijk.”

Rutte: “We zoeken de grenzen op”

Premier Mark Rutte (VVD): “We zetten vandaag een grote stap, terwijl de cijfers door het dak gaan. Dat voelt tegenstrijdig, maar het OMT noemt het verantwoord. Het OMT adviseerde een sluitingstijd van 20.00 uur. Wij kiezen voor een algemene sluitingstijd van 22.00 uur. Daar kiezen we voor om zo weinig mogelijk uitzonderingen en verschillen te hebben. We zoeken daarmee bewust de grenzen van het mogelijke op. Het pakket dat we vandaag presenteren geldt voor een periode van zes weken, waarbij er over drie weken een nieuw weegmoment is.”

De horeca mag vanaf woensdag weer de deuren openen. Foto: Kim Boonstra

Horeca en cultuur

Wat kan er concreet vanaf woensdag weer? De horeca- en cultuursector gaat vanaf woensdag weer open waarbij er een sluitingstijd van 22.00 uur gaat geleden. Wel gelden er aanvullende maatregelen. Zo gaat er gebruik worden gemaakt van de coronapas waarbij gasten ouder dan 13 jaar moeten bewijzen dat ze zijn gevaccineerd, genezen of getest zijn. Wie zijn zitplaats verlaat moet een mondkapje dragen.

Musea, pretparken en sport

Ook goed nieuws voor musea en pretparken. Ook zij mogen weer open. Wel moeten er op deze locaties mondkapjes gedragen worden, moet er anderhalve meter afstand worden gehouden en is er een maximum van het aantal bezoekers van 1 persoon per 5 vierkante meter. Ook de grote theaters mogen weer open. In de theaters en in sporthallen geldt voor het publiek een vaste zitplaats, waarbij de zaal voor 33% gevuld mag zijn met een maximum van 1.250 bezoekers per zaal. In voetbalstadions geldt een verplichte zitplaats en moeten supporters anderhalve meter afstand houden. Tevens geldt de regel dat een stadion voor 44% gevuld mag zijn. Voor festivals en andere evenementen zonder vaste zitplaatsen is vooralsnog niets mogelijk. Dit geldt ook voor de nachthoreca, ook zij blijven voorlopig gesloten.

Quarantainemaatregelen op scholen

Daarnaast maakten Rutte en Kuipers bekend dat de quarantainemaatregelen op scholen versoepeld worden. Nu moet een hele klas nog in quarantaine als er drie of meer leerlingen in een klas positief getest zijn. Straks gaat de regels gelden dat kinderen tot en met 12 jaar niet meer in quarantaine hoeven als zij geen klachten hebben. Wel moeten leerlingen dag dagelijks getest worden. Dit geldt ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar ook voor studenten ouder dan 18 jaar. Het kabinet neemt hiermee het advies van het OMT over.